Coppa Disciplina, svolte le premiazioni presso il Coni di Benevento (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Si è svolta mercoledì presso il Coni di Benevento la premiazione relativa alla Coppa Disciplina under 15, under 17 e calcio a 5. Presenti il presidente regionale Zingarelli, il segretario del comitato regionale Campania Vecchione e il responsabile del settore giovanile regionale Seno e il delegato provinciale di Benevento Vincenzo Iacoviello. Al Gs Pietrelcina è andata la Coppa Disciplina under 17, all’Asd Valle Telesina la Coppa Disciplina under 15 e allo Sprimex Limatola la Coppa Disciplina calcio a 5. La chiusura è avvenuta con un brindisi augurale di buon Natale. L'articolo Coppa Disciplina, svolte le premiazioni presso il Coni di Benevento proviene da Anteprima24.it.

Leggi la notizia su anteprima24

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coppa Disciplina