Controlli stazioni ferroviarie Lazio | 3 persone denunciate

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Roma – Piu’ di 740identificate, di cui 3in stato di liberta’, 22 pattuglie impiegate a bordo treno e 82 in stazione, 5 contravvenzioni elevate di cui 2 del Regolamento Polizia Ferroviaria. Questo e’ il bilancio dell’attivita’ della Polizia di Stato Compartimento per ilnel corso della sola giornata del 18 dicembre, deinel “territorio ferroviario”. In particolare gli Agenti della Polizia Ferroviaria di Roma Termini hanno rintracciato un cittadino italiano a bordo di un treno giunto nello scalo ferroviario, ma alla richiesta dei documenti lo stesso si e’ rifiutato di esibirli ed ha opposto resistenza agli agenti intervenuti denunciato per resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale. Nella stessa giornata la Polfer di Roma Tiburtina ha denunciato in stato di liberta’ un cittadino di ...

