Conto alla rovescia per il Solstizio d’Inverno 2019 | perché è domani e non oggi 21

(Di sabato 21 dicembre 2019)per ild’inverno:, 22 dicembre, alle ore 04:19 UTC (05:19 ora italiana), ha inizio l’inverno astronomico. Nonostante lo si ritenga comunemente, i solstizi – come nel caso degli equinozi – non cadono sempre lo stesso giorno, ma in genere tra il 20 e il 23 del primo mese della stagione (dicembre per l’inverno). I solstizicapitano quasi sempre il 21 o 22 dicembre ma ci sono anni particolari in cui può accadere anche il 20 o il 23 dicembre (l’ultima volta che undi inverno è stato il 23 dicembre era il 1903 e la prossima non dovrebbe capitare prima del 2300). Il Sole si troveràsua massima distanza al di sotto dell’equatore celeste, e sarà minimo l’arco apparente da sudest a sudovest, cosa che lo renderà il giorno più corto dell’anno. Successivamente il Sole comincerà a risalire verso l’equatore celeste e ...

