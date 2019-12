Conto alla Rovescia, ascolti bassi: Gerry Scotti è a rischio? (Di venerdì 20 dicembre 2019) Gerry Scotti a rischio: Conto alla Rovescia chiude per bassi ascolti? Il nuovo game show di Canale 5, Conto alla Rovescia, non sta ottenendo i risultati sperati. Da qualche giorno il programma ideato e condotto da Gerry Scotti è fermo al 16% di share, contro il 19-20% di share del diretto competitore di Rai1, L’Eredità di Flavio Insinna. Il portale Dagospia ha fatto sapere che l’azienda non sarebbe soddisfatta sugli ascolti e questo potrebbe indurre Canale 5 ad archiviarlo definitivamente. Conto alla Rovescia chiude? La prima edizione chiuderà i battenti il 5 gennaio prossimo per cedere il testimone alla nuova stagione di Avanti un Altro! con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Gerry Scotti, però, tornerà nella fascia preserale della rete ammiraglia del Biscione in primavera con Caduta Libera, il quiz che nella prima parte dell’attuale stagione ha collezionato una media di ...

