Contemporaneamente Roma, gli eventi fino a lunedì (Di venerdì 20 dicembre 2019) Roma – Per il 56esimo Festival nuova consonanza, il festival multiforme con appuntamenti quasi tutti improntati all’interazione tra musica e fatti visivi o testuali a cura dell’Associazione Nuova Consonanza, ecco riportati nella nota di Ze’tema i prossimi appuntamenti fino a lunedi’. 21 dicembre Ore 19 Presentazione del libro Giuseppe Scotese: Scritti musicali a cura di Giovanni D’Alo’ e Silvia D’Augello presso il Mattatoio. Ore 21 concerto dei finalisti al concorso internazionale di composizione Franco Evangelisti presso il Mattatoio TEATRI DI VETRO OSCILLAZIONI Festival teatrale al Teatro India a cura dell’Associazione Triangolo Scaleno 21 dicembre Ore 18.30 L’alieno. Dialogo sul monologo #3 di Massimo Donati/NDN Ore 20 Les Miserables #1Carlo Massari/C&C Company Ore 21 I broke the ice and saw the eclipse di Giovanna ...

