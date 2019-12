Conferenza stampa Mazzarri | «Questo Toro dipende da se stesso»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 20 dicembre 2019): le parole del tecnico granata alla vigilia del match contro la Spal di domani sera (dal nostro inviato allo Stadio Grande Torino) – «Incampionato non c’è mai una partita scontata. La Spal, al di là della classifica, ha fatto sempre ottime gare. Gioca un buon calcio e ha raccolto meno di quanto prodotto in campo. Ma tuttoda noi, come con squadre con più punti in classifica: facendo le cose giuste, mettiamo in difficoltà chiunque. Bisogna avere pazienza ed equilibrio, essere concentrati, giocare sempre la palla e fare pressing per recuperare la palla il prima possibile. Ed essere più cattivi sotto porta». «I centrocampisti? A me basta vincere, non importa chi segna. Con certi meccanismi è normale: devono fare filtro più che gol. Se vuoi strafare, poi rischi di sbagliare. Devono dare equilibrio, se non segnano non importa». «Senza ...

