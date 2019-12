Conferenza stampa Maran | «Ho visto la rabbia giusta per ripartire»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 20 dicembre 2019), ecco le parole dell’allenatore del Cagliari alla vigilia della partita contro l’Udinese di Gotti Alla vigilia di Udinese-Cagliari il tecnico dei sardi, Rolando, è intervenuto inper presentare la partita contro i friulani. Ecco le sue dichiarazioni: RIPARTENZA – «Per cancellare quei 7 minuti finali contro la Lazio dobbiamo fare una prova come abbiamo fatto lunedì, perché con prestazioni di quel tipo è più facile fare punti a Udine. Lache honegli allenamenti è quella». INFORTUNATI – «Sono abituato a non soffermarmi sugli assenti, ma a concentrarmi su chi c’è. Ho fiducia in tutti quanti, sapete che non sono abituato a piangermi addosso per le assenze». LAZIO – «Dobbiamo dimostrare che quei minuti sono stati episodi isolati, riprendendo il discorso dal 90′ contro la ...

