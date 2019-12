Concorso Regione Campania | problemi nelle correzioni | cambia la graduatoria

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il caso infinito del “ne“ Ripam Formez dellacontinua. Questa volta in merito alle problematiche riscontrate in seguito alla correzione dei test riguardanti la categoria D, ovvero la fascia di candidati in possesso della laurea. Dopo i già ampi ritardi sulleper l’accesso alla seconda prova dele risultati resi noti solo un mese fa, la Formez torna sui propri passi. Riscontrando un nuovo problema tecnico, stavolta, sul software che garantiva la trasparenzaverifiche. Laè stata così rifatta. Secondo i numeri forniti dalla stessa Formez, sul portale ufficiale dell’associazione, sono ben 64 i candidati esclusi dall’elenco che li vedeva fin a qualche giorno fa idonei. Mentre addirittura 86 i candidati new entry in. Grazie alle accettazioni del caso hanno ottenuto un ...

