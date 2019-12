Concerto “Aquino al Mulino”, arriva la precisazione del Comune (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Comune di Benevento contenente una precisazione in merito al Concerto “Aquino al Mulino”: “In riferimento alla notizia del Concerto “Aquino al Mulino” per la raccolta di fondi a beneficio del Centro Sociale polifunzionale “E’ più bello insieme”, si precisa che il servizio di Ambito B1 del Centro sociale polifunzionale è cessato lo scorso mese di luglio per effetto della revoca dell’autorizzazione all’esercizio a causa della mancanza dei requisiti da parte della Cooperativa La Solidarietà. La predetta revoca è stata in ogni caso disposta non dal Comune di Benevento, bensì dal Coordinatore dell’Ambito B1 (che comprende i comuni di Apollosa, Arpaise, Benevento, Ceppaloni e San Leucio del Sannio)”. L'articolo Concerto “Aquino al Mulino”, arriva la ...

