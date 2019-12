Compra un biglietto della lotteria e vince un milione di dollari | dopo quattro anni ne

Leggi la notizia su baritalianews

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Un uomo, Bruce Magistro, che di lavoro fa l’operaio edile a New York ha avuta una fortuna davvero incredibile: hato, a distanza didue bigliettie, in entrambi i casi, ha vinto 1di. L’uomo ha raccontato ai giornali la sua storia dicendo così: “Quando ho grattato non ci volevo credere: ho pensato che era impossibile“. La prima volta ha vinto con unserie “Win for Life game” che sarebbe il nostro “turista per sempre”, la seconda volta, hato un altroe ha vinto ancora 1dima lui dice: “Non chiamatemi fortunato“. La prima vincita in realtà l’ha usata interamente per pagare tutte le spese e le visite per la moglie malata . Infatti il figlio di Bruce Magistro ha detto: “Sono sicuro che questo è il suo regalo per noi“. Se la fortuna nella vita si dovesse ...

