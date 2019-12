Commercio | le srl campane guidano la crescita del fatturato +7 | 6% e degli addetti

Leggi la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Cresce ancora, ma rallenta rispetto all’anno precedente, la performance delle Srl nel settore: in Italia nel 2018 sono aumentati gli(+3,3%) e il(+5,8%) ma in frenata rispetto ai dati dell’anno precedente che registravano un incremento del +4,5% per glie del +6,5% per il. Una decelerazione più decisa nel caso del valore aggiunto, la cuisi riduce della metà, passando dal +6,5% al +3,5%. La regione che registra la più altain terminiè la Campania (+7,6%) che supera il dato nazionale anche negli(+4,8%). Questa la fotografia del comparto scattata dall’Osservatorio sui bilanci delle SRL – Focus Settorepubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti. L’analisi sulla base della banca dati AIDA –Bureau Van Dick ha riguardato i bilanci di quasi 112.000 srl afferenti al ...

CndcecConsiglio : Secondo i dati dell’Osservatorio sui bilanci delle SRL – Focus Settore #Commercio pubblicato dal Consiglio e dalla… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Agente di Commercio: Cercasi Agenti di Commercio, Rappresentanti, Procacciatori e consulenti commer… - lavorooristano : cercasi agenti di commercio per servizi postali a marchio Poste Italiane -