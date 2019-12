Come realizzare la svolta climatica senza dipendere dalle COP

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Il 2019 si sta chiudendo sulla scia della delusione della COP 25 di Madrid sul clima. Maè possibile che dopo tante manifestazioni, soprattutto dei giovani, dopo l’attenzione finalmente dedicata dai media, dopo l’evidente aggravamento degli effetti generati dalla crisi, la trattativa internazionale non faccia passi avanti concreti?Le Conferenze annuali dell’ONU sul cambiamento climatico, le COP, sono di complessa conduzione tecnica e richiedono una grande capacità di gestione anche politica. Nella COP di Madrid queste condizioni erano al minimo: il governo cileno, alla vigilia della Conferenza, ha dovuto, per i noti problemi interni, rinunciare a ospitarla e quello di Madrid è generosamente subentrato all’ultimo momento.Questa COP è stata, inoltre, caricata da aspettative eccessive. Il nodo all’ordine del giorno ...

