Come Me di Gigi D’Alessio feat Luchè è il racconto di una storia d’amore che finisce

(Di venerdì 20 dicembre 2019)Me diD'Alessio è il nuovo singolo del cantautore napoletano in rotazione radiofonica da venerdì 20 dicembre. Per questo brano la voce di Non Dirgli Mai ha scelto di duettare con, al secolo Luca Imprudente, rapper partenopeo che in questa prova accanto aD'Alessio si affaccia in una dimensione più intensa e intimista.Me è il quarto estratto dal disco Noi Due, pubblicato il 18 ottobre. Il singolo è stato scritto a quattro mani dai due artisti eha mostrato, con questa esperienza, di essere in grado di cantare in un pezzo dai toni tristi e drammatici. Suoni e percussioni, infatti, accompagnano con pacatezza ildella fine di una relazione.apre il brano e va dritto al punto: "Se ora annego nella mia pazzia è perché io vivevo per lei", per poi accogliere il canto diD'Alessio nella sua veste più classica. Il merito di D'Alessio ...

