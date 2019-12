Combinata nordica | Coppa del Mondo Ramsau 2019 | nel PCR Graabak sorprende Riiber | avanti

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Iniziata la terza tappa delladeldi. Il massimo circuito internazionale si è spostato in Austria, in quel di, per l’ultimo appuntamento di questo: in programma due Gundersen sul trampolino HS98 tra sabato e domenica. Oggi si è svolto il Provisional Competition Round. A comandare il gruppo sono i norvegesi, con Jurgencheil dominatore della stagione Jarl Magnus: solo due secondi a dividere i due. Sul podio momentaneo il giapponese Yoshito Watabe. Avanzano in massa gli italiani, tutti qualificati alla gara di domani. Il migliore è Samuel Costa, 14mo a 51” di svantaggio; bene Alessandro Pittin, trentesimo a 1’30”, poi 44mo Raffaele Buzzi, 48mo Lukas Runggaldier. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

