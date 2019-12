Colpo di scena Mandzukic | la nuova squadra del calciatore della Juventus

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Lasi prepara per la gara di Supercoppa contro la Lazio, l’intenzione dei bianconeri è quella di alzare un trofeo ma di fronte ci sarà unainsidiosissima, ladi Simone Inzaghi è la più in forma del campionato di Serie A ed al momento lotta incredibilmente anche per lo scudetto. Nel frattempo la dirigenza bianconera è al lavoro per rinforzare la rosa per il mercato di gennaio, l’obiettivo è puntellare unagià fortissima. I bianconeri hanno intenzione di muoversi anche in uscita ed ilpiù vicino alla cessione è Mario, la destinazione è a sorpresa. Sembrava infatti avvicinarsi la possibilità di rimanere in Italia, poi nuovi contatti con il Qatar ed accordo praticamente raggiunto, il croato si è deciso ad accettare la destinazione. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna ...

