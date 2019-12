Claudine Auger | morta la sexy ‘Bond girl’ di Agente 007 – Operazione Tuono

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

In molti la ricordano bellissima accanto a Sean Connery in007 – Thunderball (). Èl'attrice francese, aveva 78 anni ed era da tempo malata. Un percorso iniziato come modella, seconda classificata all'edizione di Miss Mondo del 1958, e una carriera da attrice intrapresa con film come L'arcidiavolo di Ettore Scola, I bastardi di Duccio Tessari, Reazione a catena di Mario Bava, Viaggio con Anita di Mario Monicelli. Dopo il successo come 'Bond girl' venne chiamata a interpretare spesso ruoli piccanti in Italia.

