Claudine Auger, morta la bondgirl di Agente 007: Operazione tuono (Di venerdì 20 dicembre 2019) Claudine Auger è morta a 78 anni a Parigi: il suo bikini in Agente 007, Operazione tuono resta una delle scene piu' conosciute della saga di James Bond. Claudine Auger è morta a 78 anni nella sua casa di Parigi mercoledì, ma l'annuncio è arrivato tramite la Art Time, l'agenzia che la rappresentava, solo poche ore fa. Diventata famosa nel 1965 come bondgirl di Agente 007, Operazione tuono, nel film recitò al fianco di Sean Connery e la sua scena in bikini suscitò molto scalpore. Claudine Auger era nata a Parigi nel 1941. Il secondo posto nell'edizione di Miss Mondo nel 1958 le aprì le porte del cinema dove debuttò con il film Il testamento di Orfeo. Il successo su scala internazionale arrivò qualche anno dopo. Nel 1965 ...

Leggi la notizia su movieplayer

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Claudine Auger