Città di Spettacoli | verso gli ultimi appuntamenti dopo il successo di Gallo

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Applausi a scena aperta per l’attore Gianfrancoesibitosi al Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere, sul palco con ‘Lo zio del medico dei pazzi’, per uno deglidella rassegna ‘Santa Maria Capua Vetere –di’ finanziata al Comune di Santa Maria Capua Vetere nell’ambito del Poc dalla Regione Campania con 200 mila euro, tra cartellone e restyling dello storico Teatro. In scena lo scorso 17 dicembre anche l’attore sammaritano Francesco Russo (protagonista ne ‘L’amica Geniale’), mentre si attende il concerto di musica classica, natalizia ed orchestrale con la partecipazione violinista Fabiana Sirigu (21 dicembre) e una rappresentazione sacra medievale, ‘Ferdinando’ di Annibale Ruccello che chiuderà la rassegna il 22 dicembre prossimo. La rassegna è iniziata con il concerto ...

