Cinema e arte: il Natale su Sky (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il bello delle feste è stare insieme, magari con un bel film da vedere in famiglia. Per questo Sky Cinema per tutto il periodo festivo offrirà tantissime prime visioni con film di tutti i generi e per tutti i gusti. Inoltre, un intero canale dedicato al pugile più famoso della storia del Cinema: su Sky Cinema Rocky™ (dal 26 dicembre al 5 gennaio) tutti i film della saga e la prima visione di “Creed II”. Molte produzioni originali, 17 giorni di esclusive prime visioni per una programmazione all’insegna del rock internazionale, documentari d’arte, concerti e performance live in esclusiva. Elvis Presley, Andrea Bocelli, Maria Callas, Rolling Stones, gli Abba, i Coldplay ma anche Tutankhamon, Leonardo, il museo del Prado, le meraviglie di Ostia, saranno i grandi protagonisti delle feste su Sky arte Il grande Natale di Sky Cinema Si parte lunedì 23 dicembre con una doppia proposta: su Sky ...

