Ciclocross, Erwin Vervecken risponde alle critiche rivolte da corridori e tecnici al circuito di Namur: “Non è duro come credono” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il circuito di Namur, prossima tappa di Coppa del Mondo di Ciclocross, è uno dei più duri in assoluto tra quelli che vengono affrontati durante la stagione dai grandi della disciplina. Quest’anno è stato ulteriormente inasprito aggiungendo una salita in pavé e una discesa sabbiosa. Ciò ha portato molti a criticare l’organizzatore della prova, vale a dire Golazo, accusato addirittura di aver trasformato il tracciato in qualcosa che assomiglia più a una gara di cross-country piuttosto che a una di Ciclocross. Non ci è andato piano nemmeno Adrie van der Poel, padre del campione del Mondo Mathieu e a sua volta iridato di specialità nel 1996, il quale, su Twitter, ha così commentato: “Era davvero necessario inasprire il percorso? Non era già abbastanza duro?“. alle accuse della leggenda neerlandese ha, però, risposto Erwin Vervecken, tre volte campione del Mondo di ...

Leggi la notizia su oasport

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ciclocross Erwin