Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Secondo quando riporta Wielerflits.nl,, in carriera vincitore di tre tappe al Giro d’Italia, è vicinissimo. Il veneto, stante quanto dice il sito neerlandese sopraccitato, starebbe addirittura facendo il training con Landa e compagni. Però, prima di firmare un nuovo contratto,dovrà rescindere quello ancora in essere con laStart-Up Nation. Infatti,fino all’anno scorso militiva nel roster della Katusha, ma il sodalizio russo quest’anno è stato assorbito da quello isrealiano e con esso tutti i contratti ancora in essere. Tuttavia, il veneto sembra non rientrare nei piani del team per il quale, al momento, è tesserato e da mesi sta cercando una nuova sistemazione. Nei mesi scorsi si era parlato anche di un passaggioGroupama-FDJ o di un ritorno a quella Bardiani che lo fece esordire tra i professionisti. ...

OA_Sport : Ciclismo, Enrico Battaglin vicino alla Bahrain-McLaren. Da risolvere il nodo Israel Start-Up -