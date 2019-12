Christian, il parrucchiere che si dedica ai bambini affetti da autismo (Di venerdì 20 dicembre 2019) Davvero notevole l’iniziativa di Christian Plotegher, titolare di Barber Factory 1975 di Rovereto. Il parrucchiere, infatti, ha deciso di mettere il proprio salone a disposizione dei bimbi affetti da autismo, creando un ambiente idoneo alle loro esigenze. Il parrucchiere dei bimbi affetti da autismo Tagliare i capelli ai bambini non è di certo un gioco da ragazzi, proprio per questo motivo è importante che il parrucchiere sia in grado di mettere i piccoli clienti a proprio agio, in modo tale da poter mettere a loro servizio tutta la sua professionalità. Lo sa bene Christian Plotegher di Rovereto che è ha deciso di dare il via ad un’iniziativa rivolta ai bambini affetti da autismo. In particolar si preoccupa di mettere i piccoli a loro agio, creando un ambiente dall’atmosfera accogliente, evitando in questo modo che il taglio dei capelli venga vissuto come un trauma. I ...

Leggi la notizia su thesocialpost

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Christian parrucchiere