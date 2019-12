Chiara Ferragni presenta le scarpe di Leone: è polemica per il costo (Di venerdì 20 dicembre 2019) Visto che la mamma Chiara Ferragni è una nota collezionista di scarpe griffate, il suo piccolo Leone non poteva certo essere da meno: il piccolo ha una collezione che vale oltre i 2 mila euro. Chiara Ferragni: le scarpe di Leone Chiara Ferragni ha mostrato ai fan le scarpe del piccolo Leone: un totale di oltre 45 paia di calzature, tutte rigorosamente griffate. Il loro valore? A una prima occhiata supererebbe oltre i 2000 euro. Si va dalle Nike Air alle Vans, passando per i modelli griffati di Versace a quelli di Fendi. Insomma, il piccolo di Casa Ferragni non ha proprio nulla da invidiare alle collezioni di scarpe possedute dai suoi genitori. La famosa fashion blogger ha mostrato con orgoglio la scarpiera personale di Leone ai fan, ma non tutte le reazioni sono state positive: molti hanno come sempre lamentato il fatto che la coppia faccia inutili sfoggi della propria ricchezza, e ...

