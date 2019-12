Chiara Ferragni | ‘Perché ci focalizziamo su così tante cazzate nel nostro quotidiano?’

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di venerdì 20 dicembre 2019) “La perdita di due persone mi ha rattristata e mi ha fatto porre mille domande: perché cisunelquotidiano? Cosa è la felicità? Perché pensiamo sempre alla relatività della nostra esistenza e mai alla totalità di quello che siamo? Se tutto dovesse smettere di esistere domani cosa ci mancherebbe davvero?” sono le domande che si poneprofondamente scossa da due lutti che l’hanno colpita in questi giorni prima di Natale.: ‘Perdite che mi hanno fatto stare particolarmente male’ In un lungo post su Instagramspiega “Nelle ultime settimane ci sono state perdite che mi hanno fatto stare particolarmente male: si tratta di due diverse persone mai conosciute personalmente ma “soltanto” tramite Instagram e whatsapp. La prima, Irene, aveva chiesto a Make a Wish di venire nel ...

