Chiara Ferragni mostra la collezione di scarpe griffate di Leone Il valore supera i

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 20 dicembre 2019)e ledisfoggia su Instagram ladidel piccolo, da quelle da ginnastica agli scarponi da sci. Le marche delle calzature sono facili da riconoscere, e non potrebbe essere altrimenti per il figlio della fashion influencer più famosa al mondo, che sfoggia ogni giorno almeno tre completi differenti deldi migliaia di euro. La maggior parte dei quali indossa anche per lavoro, perché fare pubblicità alle griffe è il mestiere per cui viene pagata. E a volte usa lo stesso stile anche con il figlio, motivo per cui molti la criticano di usare il piccolo come un altro sponsor vivente. Come notato da Fanpage, nel caso dellesu Instagram delle Nike Air Jordan, il cuiammonta normalmente ai 200 euro; le famoseinvernali “Ugg”, il cui costo equivale a ...

zazoomnews : Leone super star: Chiara Ferragni mostra la collezione di scarpe del figlio ed è sconcerto. Quanto costano le sue s… - mydearmarina_ : RT @la_tinella: Mi sono aggiornata sul documentario della Ferragni. Quindi ricapitolando: Negli ultimi giorni prima del parto Chiara veniva… - infoitcultura : Chiara Ferragni ha il piercing al seno? L'ultimo scatto su Instagram mostra un po' troppo -