Chiara Ferragni in lacrime | “Ho subito due perdite pesanti”

(Di venerdì 20 dicembre 2019)inscoppia insu Instagram e spaventa tutti i fan. Il motivo sarebbe, secondo quanto raccontato da lei stessa in un post, la perdita di persone a lei care, che però non ha mai visto dal vivo. “Nelle ultime settimane ci sono stateche mi hanno fatto stare particolarmente male: si tratta di due diverse persone mai conosciute personalmente ma “soltanto” tramite Instagram e whatsapp”, spiega la influencer sul social. “La prima, Irene, aveva chiesto a Make a Wish di venire nel mio negozio e la mia prima reazione ed idea era di farle una sorpresa e farmi trovare li, ma il peggiorare repentino delle sue condizioni ha cambiato i piani. L’ho video-chiamata insieme a Fede “facendomi promettere” che si sarebbe rimessa perché’ ci tenevo davvero a conoscerla, e promettendole che due giorni dopo sarei andata io a quel ...

