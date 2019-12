Chiara Ferragni e le perdite: “Voglio essere il cambiamento” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Attraverso i social Chiara Ferragni si è sfogata per due gravi perdite subite negli scorsi giorni: si tratta di due amici che avrebbe conosciuto attraverso i social. Chiara Ferragni: il lutto Con un commovente sfogo via social Chiara Ferragni ha rivelato ai fan che, negli scorsi giorni, sarebbero morte due persone a cui lei si era molto affezionata. Si tratterebbe di un ragazzo e di una ragazza conosciuti attraverso i social: entrambi avrebbero perso le battaglie contro le malattie da cui erano stati colpiti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni (@ChiaraFerragni) in data: 19 Dic 2019 alle ore 3:53 PST L’influencer ha rivelato che pur avendo conosciuto entrambi solo attraverso i social aveva instaurato con loro un legame profondo, e che era stata ispirata dalla loro straordinaria positività. Con la ragazza, Irene, avrebbe dovuto incontrarsi ...

