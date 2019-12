Chiara Ferragni ammette | La mia felicità | quasi un peso

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Francesca Galici Quello disu Instagram è un lungo, lunghissimo sfogo nel quale l'influencer si spoglia di qualunque maschera e si mostra ai suoi follower con le insicurezze e le fragilità di una donna come le altre Il Natale è un periodo dell'anno particolare, durante il quale ci si trova spesso a fare bilanci della propria vita, a pensare con introspezione, anche se ci si chiama. Di norma questi momenti si condividono con le persone care o a volte non si condividono se non con se stessi, ma quando si è una delle influencer più popolari e la propria vita è costantemente data in pasto ai social, anche questo diventa oggetto di un post. È uno sfogo lunghissimo quello condiviso danel cuore della notte, un post per il quale addirittura non è bastato lo spazio concesso da Instagram. Una foto con gli occhi rossi e lucidi dal pianto ...

