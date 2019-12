Chi è il nuovo fidanzato di Madonna | giovane | bello e ballerino

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019), talentuoso anche. Non c’è molto da dire suldi(o presunto tale), perché ilAhlamalik Williams ha già fatto parlare molto di sé e si è già fatto conoscere. Lui 26 anni, lei 61: eppure l’intesa trai. Due è evidente in alcuni scatti che il Daily Mail ha fatto alla coppia, ritratta mentre si rilassa su un balcone di un hotel lussuoso. Insieme a loro anche Lourdes, la figlia della cantante, il che dà l’idea di quanto ilWilliams sia già parte della vita intima della signora Ciccone. Conosciuti sul lavoro Ahlamalik, grandissimo, ha conosciutoproprio quando è entrato a far parte del suo corpo di ballo. Prima aveva lavorato nel Cirque du solei, partecipando allo spettacolo Michael Jackson One. I due da mesi si mostrano parecchio affiatati, tanto che aveva fatto discutere un video pubblicato dain cui ...

matteosalvinimi : 'Salvini è un ignorante, chi sta con lui mi fa pena'. Predicano tolleranza, ma solo per chi la pensa come loro. Nie… - CarloCalenda : Con #UKElection la Gran Bretagna ha scelto consapevolmente di nuovo la via della Brexit. Per chi vuole un’Europa pi… - Mov5Stelle : Nel #DecretoClima abbiamo inserito un bonus mobilità per chi rottama il proprio mezzo di trasporto inquinante e non… -