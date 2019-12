Charlize Theron: "Rispettate mia figlia transgender di 7 anni. Usate i pronomi giusti" (Di venerdì 20 dicembre 2019) Ha chiesto rispetto nei confronti dell’identità di genere della figlia Jackson di 7 anni, transgender. Charlize Theron vuole che chiunque si rivolga a lei usi i pronomi giusti: “Sento il bisogno, in quanto sua madre, di far sapere al mondo che apprezzerei se usassero i pronomi giusti nei suoi confronti”, ha affermato in un’intervista con PrideSource. L’attrice, 44 anni e madre di due figli (entrambi adottati), non apprezza il modo della stampa di rivolgersi alla figlia: “Penso che per noi sia diventato più difficile quando è cresciuta, perché continuavano a scrivere su di lei il pronome sbagliato. Questo le ha fatto davvero male”.Jackson è stata adottata da Charlize Theron nel 2012 in Sudafrica. Di lei non si sa molto: “La storia di mia figlia è la sua storia, e un giorno, se lo desidera, ...

