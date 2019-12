Charlize Theron furiosa con la stampa: “Usate i pronomi giusti per mia figlia transgender” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Charlize Theron sulla figlia trans Jackson: “stampa usi pronomi giusti” A circa otto mesi di distanza, Charlize Theron è tornata a parlare di sua figlia Jackson, 7 anni, dopo che ad aprile scorso la bellissima attrice di origini sudafricane aveva raccontato che la bambina, nata uomo, in realtà si sente e vuole essere considerata una donna. “Ho due splendide figlie – aveva detto Theron – e come ogni genitore voglio proteggerle e vederle crescere bene”. È proprio per questo che però, in questi giorni, l’attrice premio Oscar, 44 anni, è tornata a parlare di Jackson, attaccando senza mezzi tempi la stampa e i giornalisti. “Sento il bisogno, in quanto sua madre, di far sapere al mondo che apprezzerei se usassero i pronomi giusti nei suoi confronti”, ha dichiarato in un’intervista a PrideSource. L’attrice, da sempre vicina alla ...

