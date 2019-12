Cessione Catania | c’è l’interesse di un ‘big’ di Serie A?

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ilnon sta vivendo il momento più roseo e lucente della sua storia. L’ambiente è spaccato, come dimostra l’aggressione a Lo Monaco di qualche mese fa, e tutto ciò si riproduce poi negli scarsi risultati in campo. Pulvirenti già più volte ha manifestato l’idea di cedere qualora ci fosse la possibilità e negli ultimi giorni si è fatto avanti l’imprenditore foggiano Raffaello Follieri. In queste ultime ore, però, un nuovo nome è spuntato come possibile acquirente della società etnea. Un nome forte, importante, passato ultimamente agli onori della cronaca sportiva per le grandi imprese compiute con la sua Atalanta. Stiamo parlando di Antonio Percassi. Secondo le voci circolate, ci sarebbe il presidente degli orobici interessato ai siciliani. Una soluzione ‘stile’ De Laurentiis-Bari o Lotito-Salernitana. Da Bergamo arrivano smentite, ma nei ...

