Cerca riparo | gatto ucciso a bastonate da negoziante a Lucera | si scatena la furia del web

Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La proprietaria del negozio per cacciarlo ha preso la scopa e l'ha bastonato fino a ucciderlo. La denuncia delle associazioni animaliste locali: "Abbiamo chiesto allail perché ma le sue parole sono state 'che me ne frega degli animali... l'unica cosa che mi dispiace e che tutti quelli che amano gli animali non vengono impiccati' ".

Shlomo_75 : RT @PivaEdoardo: quel bastardo quando vi sono dei problemi per lui tira fuori LA FIGLIA. COME TUTTI I VIGLIACCHI CERCA RIPARO DOVE SA CHE… - pranzista : @Johnny__Love Come NOY™ lupi solitari duri tosti che vaghiamo nella foresta vera in cerca di un riparo duro ma veramente crudo - Loredan45639127 : @Rita27546 Auguro a questi negozianti di morire di stenti...essere costretti ad entrare in un negozio in cerca di r… -