Cecilia Rodriguez mangiava fino a stare male per poi vomitare | confessa i problemi col

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di venerdì 20 dicembre 2019) E’ da un po’ che non si vedevain tv e ospite della prima puntata di Rivelo è tornata confidando cose mai dette prima, i suoilegati al cibo (foto). Parliamo diormai risolti, la bulimia. La modella argentina ha confidato a Lorella Boccia una parte del suo passato che per vergogna non avete mai rivelato ad altri o almeno non tv. Si riferisce al suo arrivo in Italia, sua sorella Belen famosa e richiestissima, bellissima, lei che voleva fare la modella, voleva lavorare. Si è rivolta a un’agenzia di Milano che però le ha dato delle regole, era ovvio che dovesse tenersi in forma ma da lì è nato tutto. Non poteva mangiare tante cose e lei seguiva quelle regole ma quando tornava a casadi tuttoa saziarsiper poi. Non aveva mai parlato dei suoi disturbi alimentari, non ha mai chiesto aiuto a nessuno, forse solo il ...

trash_italiano : CECILIA RODRIGUEZ HA DAVVERO DETTO CHE GDL E IANNONE STANNO BENE INSIEME PERCHÉ SONO ALTI 'UN METRO E UNA BANANA' #Rivelo - zazoomblog : Cecilia Rodriguez confessa: “Volevo dimagrire per lavorare mangiavo e vomitavo” - #Cecilia #Rodriguez #confessa: - zazoomblog : Cecilia Rodriguez la confessione a Rivelo: “Mangiavo e vomitavo non volevo ingrassare” - #Cecilia #Rodriguez… -