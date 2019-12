Cecilia Rodriguez confessa | “Volevo dimagrire per lavorare | mangiavo e vomitavo”

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di venerdì 20 dicembre 2019)in passato persi è messa a dieta, volevama mangiava e vomitavasi è lasciata sfuggire importanti rivelazioni della sua vita privata in un’intervista concessa a Lorella Boccia ieri a Rivelo. Quando è arrivata in Italia l’amata showgirl ha affrontato un periodo un po’ delicato. Alla conduttrice ha raccontato: “Ho avuto un periodo appena sono arrivata in Italia che volevo fare la modella, e sono andata in questa agenzia. Loro mi hanno detto “ok, ti prendiamo, però sappi che devisulla tua immagine, devi sistemare i denti, andare in palestra, metterti a dieta”. La sorella di Belenha continuato dicendo: “Sono andata da un nutrizionista e mi ha dato una dieta, in questa dieta mi avevano tolto tutto, completamente. Però volevoper poter: inizio la dieta, ma quando torno ...

