CDS – Giuntoli ha una soluzione per Torreira

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Il Napoli non ha perso le speranze per arrivare a Lucas. Come lascia intendere il Corriere dello Sport, il ds Cristianovorrebbe infatti convincere l’Arsenal ad accettare la formula del prestito: “Siamo comunque all’approccio e quel che emergerà non si può prevedere: peròin Italia ci tornerebbe, ne avrebbe voglia, non è soddisfatto di questa sua esperienza Oltremanica ed ha il desiderio di avvertire l’allegria”. Il centrocampista uruguayano conosce bene la Serie A. La sua carriera è iniziata di fatto a Pescara, per poi proseguire nella Sampdoria. Gli inglesi, però, sembrerebbero portati al braccio di ferro con il club azzurro. Le richieste dei “Gunners” sono elevatissime e per questo quella del prestito appare come l’unica via realmente percorribile. Il cartellino del calciatore è valutato sui 40 milioni, forse un po’ ...

