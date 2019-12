Caterina Balivo | “Niente albero di Natale in casa mia” (Di venerdì 20 dicembre 2019) “Mai fatto l’albero di Natale a casa mia”, lo rivela Caterina Balivo, che nel corso di una intervista svela diversi altri aspetti inediti su sé stessa. Anche per Caterina Balivo, come per tanti, Natale è la festività più sentita dell’anno. La conduttrice di ‘Vieni da Me’ si racconta al settimanale ‘Gente’ dove svela molti aspetti … L'articolo Caterina Balivo “Niente albero di Natale in casa mia” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Leggi la notizia su viagginews

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Caterina Balivo