Caterina Balivo esagerata | abito da sera rosso e stacco di coscia da urlo FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 20 dicembre 2019) L’amatissima conduttrice di “Vieni da Me” oltre a essere molto talentuosa, è bellissima! Oggi la vediamo in uno scatto particolare dove mette in mostra un fisico statuario e unodida fare invidia! Bellissima inLa bellasi tiene lontana dal gossip, vive la propria famiglia in totale privacy. Talvolta, però, condivide con i propri followers di Instagram -1,2 milione, ndr- parte del suo quotidiano. La conduttrice si mostra da sempre meravigliosa: oggi la vediamo in uno scatto da capogiro. Indossa un, molto elegante, che le cade a pennello e che, soprattutto, mette in mostra unodiveramente pazzesco. Complimenti,! L'articolodadidaproviene da Velvet Gossip.

zazoomblog : Caterina Balivo fa infuriare la rete: Uno schiaffo ai poveri! Altro che sobria e semplice - - #Caterina #Balivo… - NoodlesNero : Pino Daniele, l'ex Fabiola Sciabarrassi da Caterina Balivo: «Insieme per 20 anni, ma non siamo riusciti a ritrovarc… -