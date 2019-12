Catalogna | Puigdemont sarà eurodeputato dopo la sentenza della Corte Ue su Junqueras

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La politica in Spagna procede per sentenze dei tribunali. Ladi giustizia dell’Unione europea rimette in discussione la formazione del governo e riporta al centroscena gli indipendentisti catalani. Un paradosso, Carlessiederà a Strasburgo grazie allasu Oriol, leader detenuto in carcere di Esquerra Republicana de Catalunya, gode dell’immunità che spetta a un parlamentare europeo. La decisione proveniente dal Lussemburgo sconvolge i fragili equilibri post-elettorali e crea un precedente giuridico che consente agli eletti indepe di occupare il seggio conquistato a maggio. Da Waterloo, Carles, eletto nello scorso maggio all’europarlamento torna al centro dello scontro. L’ex presidente ha ritirato nella mattinata di oggi, venerdì 20 dicembre, insieme all’ex consigliere catalano Toni Comín, il pass provvisorio per ...

