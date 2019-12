Cast e personaggi di The Witcher dal 20 dicembre | Henry Cavill è Geralt de Rivia nella

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ildi Thedebuttano su Netflix dal 20con gli episodi della prima stagione. La serie tv è famosa ancor prima del suo prodotto televisivo: infatti la storia è basata sulla Saga dididell'autore polacco Andrzej Sapkowski, che a sua volta ha ispirato numerosi videogiochi.diè un solitario cacciatore di mostri che cerca di guadagnarsi da vivere uccidendo le creature più spaventose. Ci troviamo in un mondo fantasy in cui esseri umani convivono in un equilibrio precario insieme ad elfi, nani ed altre creature magiche.ha un tormentato passato alle spalle che lo hanno reso diffidente nei confronti delle persone. Perfino coloro che lo ingaggiano per dare la caccia ai mostri hanno paura di lui. Il suo destino sta per cambiare quando la sua strada si incrocia con quella della principessa Ciri e della potente maga Yennefer di ...

