Caserta | la storia di Andrea | ragazzo down assunto da Decathlon

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti Marcianise (Ce) – La suaha fatto velocemente il giro del web commuovendo tutti.Scialla, venticinquenne di, è statodadopo un anno di tirocinio presso lo store di Marcianise. Il tema è stato affrontato dal Corriere del Mezzogiorno che ha raccontato ladi, che rappresenta purtroppo una anomalia nel nostro Paese. “È la gioia più grande che abbia ricevuto, è un riconoscimento per il suo impegno e per i nostri sacrifici – ha dichiarato la mamma – ; È soprattutto un momento fondamentale per la sua crescita e la sua indipendenza. Non stava nella pelle quando ha ricevuto la notizia, per lui è il coronamento di un sogno, non vede l’ora di arrivare a lavoro e di mettersi a disposizione dei colleghi e dei clienti”. Come riporta il Corriere,è stato assegnato al reparto running. ...

