Caschi blu ad Haiti | l’accusa | «Troppi bambini nati da abusi su ragazzine»

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Centinaia disarebberodaglida parte deiblu della missione di pace Minustah adsu ragazze molto giovani, addirittura di 12 o 13 anni.emerge da un rapporto pubblicato su The Conversation, rivista accademica internazionale, dai ricercatori dell’Università di Birmingham e dell’Università dell’Ontario, che hanno chiesto a 2.500 persone, ad, una valutazione dell’esperienza della missione delle Nazioni Unite. È risultato che i soldati, spesso, abbiano pagato le giovani donne o offerto loro un pasto in cambio di sesso, per poi fare perdere le proprie tracce. Una ragazza di 14 anni ha raccontato di essere rimasta incinta dopo una relazione con un soldato brasiliano: lui le disse che l’avrebbe aiutata a mantenere il bambino, ma in realtà lasciò il Paese senza preoccuparsene. La ragazza, che è stata cacciata di casa, non ha ...

FiorellaMannoia : E io lo posto di nuovo. Tutti devono conoscere questo schifo. E non è la prima volta. Centinaia di bambini nati da… - fattoquotidiano : Haiti, “265 bambini nati da abusi e abbandonati”: uno studio accusa i Caschi blu dell’Onu - LegaSalvini : E SE FOSSE ANDATA COSÍ? ?? Immaginate le reazioni a sinistra: giornaloni e intellettualoni sul piede di guerra, avr… -