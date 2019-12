Casamonica, si conclude il processo: 14 condanne, riconosciuta l’aggravante mafiosa (Di venerdì 20 dicembre 2019) Quattordici condanne e due assoluzioni. Si è concluso così davanti al gup di Roma, Angela Gerardi, il processo a carico di 16 esponenti del clan Casamonica, che hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato. Nei confronti degli imputati condannati, come richiesto dal procuratore facente funzioni Michele Prestipino e dai pm Giovanni Musarò e Stefano Luciani, sono state riconosciute le aggravanti del metodo mafioso e dell’agevolazione dell’associazione mafiosa. L’indagine è quella dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati, che aveva portato a due tranche di arresti e per la quale è in corso, davanti alla X sezione del tribunale della Capitale, il processo a carico di altri 44 imputati legati al clan Casamonica. Questi ultimi rispondono, a vario titolo, anche di associazione di stampo mafioso. Le condanne La pena più alta è stata inflitta a Rocco ...

Leggi la notizia su open.online

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Casamonica conclude