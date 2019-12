Carroccio addio Nasce la nuova Lega nazionale

Leggi la notizia su agi

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Appuntamento alle 8, prima chiamata, alle 10, per la seconda. Sabato è il giorno del congresso federale straordinario dellaNord all'Hotel da Vinci, alle porte di Milano. I circa 500 deti, tra membri di diritto e quelli scelti tra gli elettivi, dovranno votare le modifiche apportate da una apposita commissione allo statuto del movimento fondato da Umberto Bossi nel 1991. L'obiettivo portato avanti dalla commissione era di 'alleggerire' la struttura del partito - costruita dal senatur sul modello "leninista", per usare una descrizione cara a Roberto Maroni - e consentire l'avvio, a partire dal 2020, del tesseramento e della gestione delle sezioni da parte del nuovo soggettofondato da Matteo Salvini nel 2017. La 'vecchia'Nord comunque non chiuderà completamente i battenti, anche perché depositaria del simbolo del guerriero (Alberto da Giussano) e titolare ...

