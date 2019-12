“Caro Babbo Natale | puoi portare a Luca il dono che desidera?” | la commovente lettera di

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 20 dicembre 2019) “Caroilche desidera?”: ladi un bambino per suo fratello autistico “Caroun regalino a mio fratellovisto che noi non sappiamo cosa vuole?”. A scrivere la richiesta più speciale di sempre aè un bambino, Francesco, per conto del suo fratellino autistico,. Mamma, papà e Francesco, infatti, non sanno quale sia il desiderio del loro figlio per quanto riguarda i regali di, purtroppo, a causa del suo autismo non riesce ad esprimersi, e allora Francesco, con tutto l’amore del mondo, cerca di farlo da sempre per lui. Tanto da scrivere, ora che sta imparando a farlo, unadomandandogli, invece che giocattoli per lui, di realizzare i sogni di suo fratello. Perché di certo, nella sua mente, il signore vestito di rosso che ...

