Carlo Cracco | quanto costa il suo panettone originale? Cifra incredibile

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Se tra le vostre idee per il Natale c’è quella di ‘esagerare’ e desiderate assaggiare uncreato da uno chef stellato come, sapete già? Il prezzo dei dolci natalizi creati direttamente dalle mani del maestro culinario potrebbe sorprendervi. Se infatti vi aspettate cifre a doppi zeri, rimarrete stupiti nello scoprire che ildi, non è estremamente costoso. Se si pensa che solo un dessert a fine pasto, presso uno dei ristoranti dipuòre anche 25 euro, il prezzo del suopotrebbe lasciare a bocca aperta. E’ necessario premettere che non si tratta di cifre comuni ed accessibili a tutti. Ma tuttavia raggiungibile, da chiunque si senta in grado di ‘esagerare’ un po’. Che prezzo hanno i panettoni di? I prezzi arrivano dai listini ufficiali. Da essi si ...

TopChefIT : RT @infoitcultura: Carlo Cracco, quanto costa il panettone artigianale dello chef? Il prezzo da non credere - infoitcultura : Carlo Cracco, quanto costa il suo panettone artigianale? Il prezzo da non credere - infoitcultura : Carlo Cracco, quanto costa il panettone artigianale dello chef? Il prezzo da non credere -