Carfagna: Berlusconi presidente partito, non litigherò mai con lui (Di venerdì 20 dicembre 2019) «La nostra associazione nasce per aggregare e non per dividere» Ha detto la vice presidente della Camera Mara Carfagna a margine della presentazione della sua associazione Voce Libera, nata (non senza polemiche) all’interno di Forza Italia

