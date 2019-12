Car sharing, Firenze, Londra, Bruxelles e Nord America dicono addio a Share Now (Di venerdì 20 dicembre 2019) Share Now, il servizio di mobilità condivisa di Bmw e gruppo Daimler, sta per lasciare Londra, Bruxelles, New York e Firenze, portandosi via le piccole Smart in car sharing ma anche le Mini, Mercedes-Benz e Bmw per il noleggio a lungo termine, un servizio di recente introdotto anche in Italia: in tutto, 700 vetture a Londra, 300 a Bruxelles e altrettante nel capoluogo toscano; mentre New York rientra nell’ampio piano di chiusura dell’intero mercato del Nord America, che coinvolgerà anche le città di Seattle, Vancouver, Montreal e Washington DC. La joint venture nata dalla fusione dell’ex Car2Go con Drive Now, e che ha inglobato anche altri servizi come l’ex mytaxi (ora Free Now), ha annunciato il dietro front su alcuni centri europei e sull’intero NordAmerica a partire dal 29 febbraio 2020. L’azienda avrebbe giustificato l’addio a tutti gli ...

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Car sharing