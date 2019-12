Caporalato e riduzione in schiavitù, condanne fino a 20 anni per la banda dei boschetari (Di venerdì 20 dicembre 2019) Selezionavano e poi reclutavano in Romania schiavi da far lavorare nei campi di frutta e ortaggi. Sfruttati gli uomini, violentate le donne. Gli schiavisti erano stati arrestati nell’estate del 2018 dagli uomini della Squadra mobile di Ragusa e oggi il giudice per l’udienza preliminare di Catania ha condannato a 20 anni Lucian Milea, accusato di fare parte della banda denominata dei ‘boschetari’ (‘senza tetto’, in romeno), contestandogli anche il reato di riduzione in schiavitù oltre all’associazione per delinquere, tratta di esseri umani, alcuni dei quali minorenni, e sfruttamento pluriaggravato della prostituzione, anche minorile. Per quest’ultimi reati sono stati condannati a 17 anni e otto mesi Monica Iordan e a dieci anni Alice Oprea. Gli investigatori, coordinati dalla Dda di Catania, avevano scoperto che la banda curava il reclutamento di ...

