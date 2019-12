Capitale europea del vino 2019, Sannio Falanghina debutta al teatro di San Carlo (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – ​L’orchestra del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento si esibirà sul palco del teatro San Carlo di Napoli in occasione della serata “Amore e…musica: un gesto d’amore per l’Unitalsi” – in programma lunedì 23 dicembre, alle ore 19 – in collaborazione con Sannio Falanghina “Città europea del vino 2019”. ​Protagonisti gli studenti dell’istituzione di alta formazione musicale sannita, affiancati dai loro maestri, con il programma “Il cinema in concerto”, un affascinante viaggio attraverso le più suggestive composizioni musicali scritte per il cinema d’autore: le note di Morricone, Piovani, Mancini, Bacalov e Williams risuoneranno nella magica cornice di uno dei teatri d’opera più celebri e ricchi di storia del mondo. ​A dirigere l’orchestra, il maestro Gianluca Podio, con solista d’eccezione il ...

